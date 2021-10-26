Парни профессионалы своего дела! Огромное спасибо Дмитрию и Максиму за хорошую организацию независимой экспертизы моего автомобиля. Сумма выплаты росгоса была 56300 рублей за повреждение всего бока. Парни подготовили заключение на сумму 115800 рублей с учетом износа по единой методике! Почти в 2 раза больше! Росгос по претензии проплатил с учетом затрат на экспертизу!)) Теперь Страховой Советник готовит ещё и претензию по неустойке))