ВНИМАНИЕ!
Сотрудники ГИБДД выезжают на место происшествия в случаях:
Есть пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии или причинен вред здоровью.
Один из участников происшествия находится в состоянии опьянения
Участник дорожно-транспортного происшествия скрылся
Во всех остальных случаях вызывайте аварийного комиссара
Наша служба аварийных комиссаров поможет вам:
✔ грамотно подготовить документы для ГИБДД
✔ эвакуировать автомобиль (если это требуется)
Наши специалисты:
✔ заполнят все необходимые документы в страховую компанию для получение выплаты от СК
✔проконсультируют по дальнейшим действиям, если необходимо проведем независимую экспертизу
✔ окажем юридическую помощь при спорах по ДТП
✔ осуществим ремонт автомобиля в собственном СТО.
ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ ИМЕННО К НАМ?
Оформление всех документов за 20 минут!
Составим полный комплект документов по стандартам ГИБДД для полисов КАСКО и ОСАГО. Оформим европротокол для выплат в СК.
Все наши эксперты имеют высшее техническое образование
это позволяет давать точную оценку о повреждениях автомобиля.
Быстрый выезд и Бесплатная консультация
Высококвалифицированные специалисты дадут бесплатную консультацию. Вы не останетесь один на один со своей проблемой. Точный расчет убытка при ДТП по единой методике. Грамотная работа по урегулированию Вашего страхового случая позволит получить вам достойную выплату!
ПОМОЩЬ ПРИ ДТП
НАШИ УСЛУГИ
Юридическое сопровождение
- Подготовка заявления для подачи в Страховую Компанию
- Подача полного комплекта документов для обращения в Страховую Компанию
- Организация и проведение осмотра поврежденного автомобиля с представителями Страховой Компании
- Правомерность выдачи направления на ремонт от Страховой Компании в рамках Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ
Оформление ДТП
- Без вызова сотрудников ГИБДД
- Подготовка необходимого пакета документов для ГИБДД (если убыток превышает 100 000,00 рублей)
- Оформление ДТП для полисов добровольного страхования автогражданской ответственности (КАСКО)
НАШИ ПАРТНЕРЫ
МГМ-Сервис Авторемонт и техобслуживание (СТО)
603024, Нижний Новгород,
ул. Максима Горького, 193Б, 2 этаж
+7 (929) 053-64-23
СПЕЦ АВТО - Служба эвакуации г. Н.Новгород
603159, Нижний Новгород,
ул. Карла Маркса, 32
+7 (929) 053-64-23